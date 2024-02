(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'nonl'restyling San, ma chiede garanzie per riprendere in mano il progetto. Il tema dellade...

Contatto Zhang-Sala per San Siro: l'Inter non scarta l'ipotesi ristrutturazione: c'è stato un Contatto diretto tra Steven Zhang, presidente nerazzurro, e Giuseppe Sala, sindaco di Milano: "Contatto tra Steven Zhang e Sindaco Sala su tema San Siro. Il presidente dell’Inter attende ...calciomercato

Inter, Contatto Zhang-Sala per San Siro: c’è la novità importante sullo stadio: Inter, Contatto Zhang-Sala per San Siro. Novità importante per quanto riguarda lo stadio San Siro e la sua fruibilità. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista di Libero molto vicino alle ...interdipendenza

Contatto con Sala: Zhang non scarta l'ipotesi di restyling per San Siro: Contatto tra Steven Zhang e il sindaco di Milano Giuseppe Sala su tema San Siro. Lo riporta il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, che ha aggiunto: «Il presidente dell’Inter attende garanzie ...calcioefinanza