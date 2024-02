Confindustria | Unindustria indica Orsini per la presidenza

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (askanews) –il nome di Emanueleper ladi. Secondo quanto si apprende, il consiglio didiha votato all’unanimità a favore della candidatura dirappresenta la seconda territoriale, dopo Assolombarda, del sistemale. Il numero uno di, Angelo Camilli, indicherà mercoledì ai saggi, in occasione delle consultazioni a Roma, la scelta fatta dall’associazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Unindustria, Massimo Fedele rieletto alla guida della sezione editoriale: Unindustria Calabria prosegue nell’elezione dei Consigli Direttivi delle Sezioni merceologiche. Nei giorni scorsi è stata la volta della Sezione Cartaria, Editoria e Comunicazione alla cui guida è ...cn24tv

Confindustria, al via domani le consultazioni dei saggi: in molte delle associazioni del sistema di rappresentanza di Confindustria, come martedì con Emanuele Orsini e Alberto Marenghi ed oggi con Edoardo Garrone e Antonio Gozzi a Unindustria (l'unione ...primocanale