Configurare un accesso internet separato per ospiti

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Quando riceviamoa casa, spesso la loro prima richiesta riguarda la password d'al Wi-Fi, così da poter continuare a ricevere messaggi e notifiche senza dover dipendere dalla connessione alla rete mobile. In questi scenari può risultare molto utile creare una rete Wi-Fi ospite, così che i nostripossano accedere asenza problemi e senza poter "ficcare il naso" in altri dispositivi connessi al modem. Questo si può fare utilizzando il modem in nostro possesso oppure usando altri dispositivi facilmente reperibili in casa o acquistabili per lo scopo (nel caso in cui il modem non offra tale possibilità). LEGGI ANCHE -> Migliorare la copertura del Wifi a casa 1) Rete ospite su modem/router Se il nostro modem offre la possibilità di creare una rete Wi-Fi ospite, non dovremo acquistare ...