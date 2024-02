Confessione choc di un detenuto | “dal giorno dei pestaggi soffro di problemi fisici”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Quando vedo due-tre guardie che si avvicinano alla mia cella, ancora oggi mi blocco per la paura: daldei, per le tante botte prese, non riesco più a fare la pipì in piedi”. Sono le parole del teste Vincenzo Baia, parte civile nel maxi-processo per le violenze commesse ai danni dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, che vede 105 imputati tra poliziotti penitenziari, funzionari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) e medici dell’Asl di Caserta. Baia, tuttoraper una violenta rapina commessa alcuni anni fa a Quarto nel corso della quale un 68enne rimase ferito da un colpo di pistola, è costretto a fermarsi durante l’esame mentre viene sentito dai pm Alessandro Milita, Daniela Pannone e Alessandra Pinto; troppo forte lo ...