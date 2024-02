Confagricoltura Arezzo a Bruxelles per consegnare il «cahiers de doléances» delle imprese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – Le istanze del mondo agricolo, il «de» degli imprenditori del settore, sono nelle mani del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Oggi asi è tenuta l’assemblea nazionale dia cui hanno preso parte i rappresentanti aretini, il presidente Carlo Bartolini Baldelli e il direttore Gianluca Ghini. Oltre al ministro italiano, il presidente nazionale Massimo Giansanti ha avuto modo di incontrare il commissario all’Agricoltura Ue Janusz Wojciechowsk, al quale sono state espresse le richieste del mondo agricolo. Dopo il vertice con i parlamentari tenutosi due settimane fa in via Spallanzani, adessosi è spostata nelle sedi europee per trasferire le istanze del mondo ...