Concorso straordinario per i giudici | l’Anm minaccia lo stato di agitazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Solo qualche giorno fa in un incontro con il ministro Nordio, avevamo ricevuto ampia assicurazione in merito all’inesistenza di una prospettiva immediata di reclutamentoin magistratura in violazione dei principi costituzionali delpubblico. Apprendiamo ora da fonti di stampa che il tema è tornato alla ribalta ed è all’ordine del giorno dell’odierno consiglio dei ministri. Con il pretesto dell’attuazione del Pnrr il Governo si appresta a scardinare l’architettura costituzionale delper la magistratura”. Lo afferma in una nota la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati. La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati è contraria a un reclutamentoin magistratura “Sono già in corso di svolgimento concorsi per 1300 e più posti – ...