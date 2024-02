Concordato preventivo | spunta il problema partite Iva | il 56% della platea è sotto la soglia di affidabilità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilbiennale mette a dura prova circa 1,5 milioni diIva durante la fase di valutazione fiscale. Le stime iniziali basate sulle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022 indicano che circa il 56% di loro si trova al didell’8, che è il punto di partenza per il regime di incentivi fiscali. Questarappresenta il punto di riferimento iniziale dal quale l’Agenzia delle Entrate inizia a valutare l’fiscale completa, su cui verrà basato il processo graduale di adeguamento ai requisiti di reddito richiesti per il piano di ristrutturazione biennale. L’delleIva Ilbiennale, come ha spiegato il viceministro ...