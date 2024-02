Conclusa la bonifica di 200 ordigni bellici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Si sono concluse le operazioni relative agliritrovati a Casalborsetti. Gli artificieri dell’8° Reggimento Guastatori Folgore hanno portato a termine ladei proiettili da mortaio che, alla fine, sono risultati essere oltre duecento. Il Comune ha disposto la riapertura del tratto di via Spallazzi chiuso al traffico, quello da via delle Orchidee a via della Cooperazione. Venerdì infatti, nelle adiacenze di via Giovanni Spallazzi 30 sono stati trovati glidurante i lavori di scavo per la sistemazione dell’impianto idrico. Il Reggimento Guastatori è intervenuto rinvenendo sul posto 111 bombe da mortaio da 2” inglesi e 3 bombe piat (controcarro) inglesi. Il giorno successivo, sabato, è ripresa l’attività: sono state rinvenute 68 bombe da mortaio da 2” inglesi, 2 bombe piat (controcarro) ...