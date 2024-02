Conad ancora sconfitta Ora la classifica fa paura

(Di lunedì 26 febbraio 2024) ABBA PINETO 30 ABBA PINETO: Santangelo 18, Mignano ne, Pesare (L), Sorgente (L), Jeroncic 1, Frac ne, Basso 10, Di Silvestre 5, Paris, Nikacevic 12, Loglisci, Panciocco 17, Msatfin, Marolla ne. All. Cezar Douglas.REGGIO EMILIA: Caciagli ne, Mariano 9, Sesto ne, Sperotto 4, Catellani ne, Maiocchi 1, Gasparini 14, Bonola 8, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 5, Marks ne, Guerrini, Suraci 10. All. Fanuli. Note: parziali 25-21, 25-23, 25-23. Ace 8-4, service error 8-7, ricezione 60%-49%, attacco 46%-45%, muri 11-5. Note Pineto: ace 8, service error 8, ricezione 60%, attacco 46%, muri 11.(22 punti), lainizia a fare davvero. I giallo-rossi collezionano la quartanelle ultime 5 partite cadendo dopo 3 set equilibrati a Pineto (22) e, ...

La Rossetti Market Conad all’esame-Be One per difendere il primato: Viaggio nel Veronese per la Rossetti Market Conad, capolista del girone E di B2 femminile tornata in testa dopo il 3-1 di sabato scorso a Mirandola.piacenzasera

Conad Nord Ovest sostiene Fondazione Forma e l’ospedale Regina Margherita con una donazione di oltre 80 mila euro: Quindi ancora un grazie di cuore a Conad e a quanti contribuiscano ad aiutare gli altri, ad aiutare i nostri bambini» conclude Antonino Aidala, Presidente di Fondazione Forma. “Attraverso il disegno ...torinoggi

Centro Giotto, servono 12 milioni e mezzo per il restyling: l’assemblea dei soci dice no: l’ha sottoposto una volta ancora ai soci, cioè i proprietari degli spazi commerciali della galleria - escluso l’ipermercato Conad - incassando però un solo voto a favore su quaranta. Spesa ...mattinopadova.gelocal