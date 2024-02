“Comunicazione per tutti” Grande Fratello | decisione a sopresa E scoppia il panico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) A poche ore dalla puntata di stasera, 26 febbraio, gli autori delhanno invitato un messaggio a tutta la casa. Tra le facce più spaventate, per così dire, quella di Massimiliano Varrese: rimasto a bocca aperta non appena lo ha saputo. Varrese che è tra i protagonisti più attesi della puntata di stasera dalla quale uscirà, tra l’altro, anche il nome della prima finalista che sarà, salvo sorprese, Beatrice Luzzi. Solo ieri Varrese ha avuto un confronto con Anita e Rosy Chin. >>“Vai, voglio stare solo”., Paolo gela Letizia: il faccia a faccia in giardino finisce male. Cosa è successo tra loro Su cosa? Sul rapporto tra Anita e Garibaldi. Lei ha spiegato di essere stanca degli atteggiamenti del calabrese e lui, di contro, ha cercato di farle capire come forse non ha ben capito le ...