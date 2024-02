Commissario Ue | possibile riaprire atti di base della Pac

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Dovrebbe esseregiài negoziati in questo mandato" sulla Politica agricola comunitaria (Pac) "se vogliamo far qualcosa rapidamente per gli agricoltori". "A breve termine possiamo essere più flessibili a livello dell'interpretazione del concetto di circostanze straordinarie" per gli agricoltori "perché non sono in grado di operare normalmente". Ma primascadenza attualePac al 2027 "possiamo rispondere agli agricoltori anche riflettendo su una riapertura deglidiPac". Lo ha detto ilUe all'agricoltura Janusz Wojciechowski in conferenza stampa dopo il Consiglio Agrifish.