Combinata nordica | i convocati dell’Italia per Lahti | al via quattro azzurri per la terzultima tappa stagionale

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo quasi tre settimane di stop, riparte questo weekend ala Coppa del Mondo maschile 2023-2024 dicon il terzultimo appuntamento della stagione. La località finlandese, dopo il Provisional Competition Round di venerdì 1° marzo, ospiterà sabato una Team Sprint e domenica una Gundersen individuale con salto da trampolino grande e 10 km di fondo. Per l’Italia saranno impegnati sulle nevi finnicheatleti, con l’obiettivo di alzare l’asticella rispetto alle ultime uscite in vista delle due tappe conclusive in Norvegia (Oslo e Trondheim). Il direttore tecnico azzurro Ivo Pertile ha convocato per l’occasione un quartetto composto da Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Iacopo Bortolas.

Continua, ogni giorno, a riscrivere record per questa disciplina: una leggenda della Combinata nordica Jarl Magnus Riiber che non vuole assolutamente fermarsi ... (oasport)

Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 1 Riiber Jarl Magnus NOR 1670 2 RETTENEGGER Stefan AUT 1221 3 GRAABAK Joergen NOR 1165 4 LAMPARTER Johannes AUT ... (oasport)

Jarl Magnus Riiber trionfa ancora. Il norvegese sta domina ndo la stagione e non si smentisce nemmeno nel terzo atto del trittico di Otepaa , in Estonia, ... (sportface)

Sport Invernali, è ‘Finlandia Saudita’. A Lahti le gare femminili sono di Serie B rispetto a quelle maschili: Ebbene c’è qualcosa che stona nel programma dell’evento. O meglio, manca proprio. Dov’è la Combinata nordica femminile È come l’isola di Peter Pan. Non c’è. Al riguardo, è doveroso notare come il ...oasport

