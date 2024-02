Comau e Leonardo insieme per la robotica nell' aerospazio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024)(Stellantis) emetteranno a puntoun progetto innovativo che punta a rivoluzionare i processi di test in ambito aerospaziale. Le due aziende stanno utilizzando una soluzione all'avanguardia che, sfruttando lacognitiva, assicura una qualità superiore e una maggiore flessibilità, senza sacrificare la precisione o la ripetibilità. Il robot intelligente divede l'ambiente circostante, definisce il percorso decisionale e ottimizza in modo intuitivo processi di ispezione completi. Sistemi di visione avanzati e intelligenza artificiale consentiranno di ispezionare autonomamente componenti aerospaziali critici, in particolare le pale degli elicotteri, caratterizzate da una lunghezza fino a 7 metri e da flessioni difficili da simulare. "L'impegno di...