Colpo Decisivo alla Mafia Barese | oltre 130 Indagati

(Di lunedì 26 febbraio 2024) , Elezioni Comunali del 2019 Tra le Accuse Nel cuore della città di Bari, un duroè stato infertocon l’emissione di130 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le accuse che gravano su questi individui sono molteplici e comprendono ingerenze nelle elezioni comunali del 2019, gettando un’ombra sinistra sulla democrazia locale. Le forze dell’ordine hanno agito in seguito alle richieste della Direzione Distrettuale Antidi Bari, dimostrando il costante impegno nella lotta contro il crimine organizzato. L’operazione ha coinvolto più di mille uomini e donne della polizia di stato, che sin dalle prime luci dell’alba si sono mossi per eseguire le ordinanze non solo nella città di Bari, ma anche nell’area metropolitana circostante. le ...

Rapina a Cavallino, il sospetto "tassista" dei banditi dell'assalto finisce di nuovo in cella dopo la scarcerazione: CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA) - È di nuovo in cella Sandro Levak. A una settimana dalla tentata rapina a mano armata in casa della famiglia Biondo, a Cavallino Treporti, per il 55enne ...ilgazzettino

Pagelle Juve-Frosinone: Kostic frenato, Rugani Decisivo: Dentro c’è tanto altro, come il Colpo di testa (non era un assist) che permette a Rugani di firmare il sorpasso. Tecnica, coordinazione e intelligenza calcistica: Decisivo un altro saltello sul piede ...corrieredellosport

Colpo esterno La Civitanovese non perdona: Angolo dalla destra, spizzata di Spagna e tocco Decisivo di Strupscheki. Doccia fredda per il Montegiorgio con gli ospiti che, prima dell’intervallo, colpiscono il palo con Brunet. Lo stesso che in ...ilrestodelcarlino