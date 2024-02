“Cocaina | marijuana e funghi allucinogeni” | Harry a processo Visto per gli Stati Uniti a rischio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Guai in vista per il principe. La sua autobiografia “Spare” potrebbe avere un effetto boomerang impre. A, secondo diversi media, sarebbe la sua permanenza sul suolo americano, dove ormai vive con la moglie Meghan Markle e i due figli. Nei giorni scorsi, a Washington, è cominciato ilper stabilire se il Duca di Sussex sia entrato negliillegalmente alla luce delle sue stesse ammissioni di consumo di sostanze stupefacenti. Ilè stato avviato dalla Heritage Foundation, un think tank ultra-conservatore. La controversia, ricostruita dal Times, nasce dalle dichiarazioni di, che nel suo libro ha ammesso di aver fatto uso di...