Cobolli-Auger Aliassime oggi in tv | ATP Acapulco 2024 | dove vederla | orario | ordine di gioco | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Domani, alle 04.00 italiane circa, Flavioaffronterà il canadese Felixnel primo turno dell’ATP500 di. Sul cemento centroamericano il 22enne romano ha conquistato l’accesso al tabellone principale, affrontando con successo le qualificazioni. Tuttavia, l’incrocio nel primo turno è molto impegnativo e complicato.sta cercando di riprendersi dopo un 2023 molto negativo, condito da infortuni e scarsa fiducia. Il suo tennis ben si adatta all’hard e in Messico potrebbe fare bene.dovrà sciorinare una prestazione sopra il suo livello abituale per fare partita con il nativo di Montreal. In particolare per Flavio sarà molto importante avere un rendimento adeguato con il servizio. Non ci sono precedenti tra i due e di ...