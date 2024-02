Coagulo di sangue | la rivelazione di Budanov | cosa sa su Navalny

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nuovi dettagli sul caso di Alexei. "Per quanto ne sappiamo è in realtà è morto a causa di undi. E questo è più o meno confermato. Questo è quello che sappiamo, non è stato preso da internet" Lo ha dichiarato il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo. Ma non è tutto. Maria Pevchikh, della Fondazione anticorruzione di, sul suo canale Youtube ha rivelato che il dissidente di Vladimir Putin è morto "giorni" prima di essere liberato sulla base di uno scambio di prigionieri che era nella "fase finale" di negoziazione ma che si era bloccato per il netto rifiuto del capo del Cremlino. Pevchikh ha specificato che lo scambio prevedeva, in cambio della scarcerazione dell'oppositore russo - e di due cittadini americani - il rilascio di Vadim Krasikov, ...