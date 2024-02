Cna Costruzioni | “Patente a crediti non è la risposta per migliorare la sicurezza”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) ROMA – L’introduzione dellanel settore dellenon garantisce il rafforzamento dellae l’esonero per le imprese con certificazione SOA rappresenta una ingiustificata discriminazione sotto il profilo della concorrenza. Anche la previsione di non garantire la pluralità dei contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative non risponde alla sfida di contrastare il lavoro irregolare. È quanto sottolinea CNAdopo l’incontro a Palazzo Chigi tra Governo e parti sociali sulla. “Rafforzare lanei cantieri è la priorità – si legge in un comunicato di CNA– e il percorso obbligato è la qualificazione delle imprese. Non è più rinviabile una legge ...