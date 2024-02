Cliente furioso distrugge ristorante ad Arezzo | arrestato dopo aggressioni verbali e la distruzione

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Una serata tranquilla al“Passaparola” si è trasformata in un incubo quando unapparentemente fuori controllo ha sfogato la sua rabbia distruggendo il localeuna serie di offese e bestemmie rivolte al personale. Il proprietario del, Emanuele Di Rosso, ha raccontato l’incidente con sconcerto, definendo la situazione “una furia incredibile, mai vista prima”. Il, che stava cenando con due amici, ha improvvisamente iniziato a offendere le cameriere e a pronunciare blasfemie. “Mi sono avvicinato e gli ho chiesto gentilmente di uscire per discutere, avvertendolo che altrimenti avrei dovuto chiamare la polizia. Non mi aspettavo certo una reazione così violenta. È scattata la furia, ha iniziato a spaccare bottiglie e piatti”, ha dichiarato Di Rosso. La situazione è ...