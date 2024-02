Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

De Vrij non manca l’appuntamento con il suo gol stagionale, anche se fa attendere l’ Inter addirittura trentacinque partite. Chi non fa attendere nessuno è ... (inter-news)

Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2023 / 2024 . Un altro campionato è iniziato, e sarà combattutissimo, con il Napoli di Rudi Garcia pronto a difendere con ... (sportface)

marcatori Eccellenza: alle spalle di Mulas avanzano Caddeo (Ghilarza), Igene (Tempio) e Villa (Ossese): Nella Classifica dei marcatori di Eccellenza, è sempre Alessio Mulas (San Teodoro) ad avere il primato dopo l’ottava giornata di ritorno. L’attaccante dei viola è in testa con venti reti. Domenica ...unionesarda

L’Igea Virtus conquista a Ragusa il primo pari esterno della stagione: Dopo cinque vittorie consecutive l'Igea Virtus ottiene anche il primo pareggio esterno della stagione sul campo del Ragusa, che la precede di appena un punto in Classifica. Su un campo in condizioni n ...messinasportiva

Under 14 regionali / report - Punti per: Sono Caputi a Anzalone i due marcatori che concedono al Barcanova il +3 contro ... gol di Gurello consegnano punti importanti ad una squadra che milita in una metà Classifica molto corta. Anticipo ...11giovani