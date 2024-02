Classifica film al botteghino 19 febbraio – 25 febbraio

Killers of the Flower Moon, il cantante Osage sul significato della canzone: “Sto dicendo al mio popolo siate orgogliosi”: Wahzhazhe (A Song for My People) di Scott George del film Killers of The Flower Moon è candidata agli Oscar come miglior canzone. George è il primo Osage a essere nominato nella categoria. LEGGI: ...badtaste

Tennis, ranking WTA, Jasmine Paolini sale al quattordicesimo posto: La tennista toscana hs scalato 12 posizioni nella Classifica femminile, sempre dominata dalla polacca Iga Swiatek. Dubai è stato il primo torneo di quella categoria vinto da Paolini, 28 anni, che ...napolimagazine

Kyle MacLachlan è rientrato a Twin Peaks allo stesso giorno e alla stessa ora! Il video: L'interprete di Dale Cooper è tornato nella misteriosa cittadina teatro degli eventi raccontati nella serie di culto di David Lynch.serial.everyeye