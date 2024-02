Cina | tour con drone della citta’ innevata di Qingdao

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 feb – (Xinhua) –, nella provincia orientale cinese dello Shandong, dopo una nevicata si e’ trasformata in una pittoresca scena uscita da una fiaba. I tetti rossi degli edificivecchia erano coperti di neve, mentre il ponte Zhanqiao si estendeva sul mare come un nastro di giada. Agenzia Xinhua

Il 20 maggio si avvi Cina , ma quella data che tutti in casa Inter avevano segnato con un cerchio rosso sul calendario in realtà non sarà... (calciomercato)

Cina-Tanzania: Pechino e Dodoma pronte a rafforzare scambi dopo visita vicepremier Liu: La "solida amicizia" con la Cina è stata ribadita anche da Majaliwa, il quale ha invocato un aumento degli scambi soprattutto nei settori dell'agricoltura, della sanità, del turismo e dell'economia ...agenzianova

Nel tour europeo la Cina ignora l’Italia. La strategia in vista di Trump: Lo spettro di Donald Trump è tornato ad aggirarsi da occidente a oriente e la Cina si offre come alternativa di stabilità, nelle relazioni internazionali come in quelle economiche. La Cina si propone ...editorialedomani

Lionel Messi ha dovuto spiegare che non preferisce il Giappone alla Cina: Dopo aver saltato un'amichevole a Hong Kong due settimane fa, provocando così enormi polemiche tra i suoi fan cinesi ...ilpost