Cig Arcigay di Milano compie 40 anni | dalle battaglie di Mario Mieli all’impegno nelle scuole | “Siamo il motore del cambiamento”

(Di lunedì 26 febbraio 2024)– Il Cigfesteggia, domani martedì 27 febbraio, 40di vita. Per celebrare l’versario sono previsti una serie di eventi che coinvolgeranno la città: si comincia domani sera con un aperitivo sociale nella sede dell’associazione in via Bezzecca. Verranno poi presentate la video-serie dedicata alla comunità LGBTQ+, il podcast con i racconti degli attivisti di ieri e di oggi, la mostra itinerante con i poster storici dell’archivio e la mappa dei luoghi della storia arcobaleno di. La storia Il Centro d’Iniziativa Gay nacque il 27 febbraio 1984, quandoAnelli, fondatore insieme a Felix Cossolo e Ivan Teobaldelli della rivista Babilonia, registrò l’atto costitutivo del Cig. La prima sede fu all’interno dell’Arci di via Fanti, ...