Ciclista investito e ucciso mentre si allena | conducente dell’auto positivo alla cocaina | arrestato

Cesena, 13 febbraio 2024 - È morto al ’Bufalini’ il ciclista di 81 anni che venerdì pomeriggio era stato Investito da un autocarro Fiat Iveco in via ... (ilrestodelcarlino)

Incidente tra auto e bici questa sera a Solaro sulla Saronno-Monza , un uomo di 50 anni è finito in ospedale in codice giallo. L’ Incidente si è verificato poco ... (ilnotiziario)

Investe Ciclista e fugge, rintracciato dai carabinieri: era ubriaco: Il protagonista di questa vicenda è un giovane di 29 anni, alla guida della propria utilitaria, che si è reso colpevole di omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza alcolica dopo aver ...news.fidelityhouse.eu

Ciclismo, annullato il Giro di Sicilia 2024: la conferma del direttore di RCS: PALERMO – È stato annullato il Giro di Sicilia in programma ad aprile del 2024. La corsa a tappe di ciclismo maschile su strada, tornata in auge dal 2019 dopo quarant’anni di assenza, non si svolgerà.livesicilia

Ciclisti sotto processo per aver investito e ucciso un uomo: arriva la sentenza definitiva: SAN TAMMARO – Diventa definitiva l’assoluzione per il reato di omicidio stradale e per quello di fuga, mentre resta la condanna per omissione di soccorso nei confronti di Antimo B. e Giuseppe P., ...casertace