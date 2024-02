Ciclismo | Trofeo Laigueglia 2024 | data | orari | diretta tv e streaming

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il 28 febbraio andrà in scena il. Si tratterà della 61ª edizione della corsa organizzata dalla cittadina ligure, che l’anno scorso vide il francese Nans Peters battere gli azzurri Vendrame e Covi. La partenza è fissata alle ore 11.00 acon arrivo intorno alle 16.00 sempre a. La gara sarà trasmessa intv su Rai Sport, ma potrà essere vista in 207 Paesi diversi in. SportFace.

