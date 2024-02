Ciclismo | salta il Giro di Sicilia 2024 Vegni | Ci sarà | ma in un' altra regione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 febbraio- Prima il ritiro dell'idolo di casa Vincenzo Nibali, uno dei corridori italiani più vincenti di sempre, poi il mancato passaggio nella propriadeld'Italia per diverse edizioni: il periodo non felice tra lae ilviene confermato dal fresco annullamento deldi, che quindi non avrà luogo nel. I dettagli La decisione, per la verità nell'aria da tempo, è stata confermata in giornata dai piani altissimi di RCS Sport, che si sarebbe occupata dall'organizzazione di una corsa in linea teorica in programma dal 9 al 12 aprile. "Avevamo un accordo su base triennale, poi è cambiato il loro assetto regionale e, cambiando i personaggi, è cambiato anche l'interesse per il ...