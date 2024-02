Ciclismo | non si disputerà il Giro di Sicilia 2024 Vegni | “Ci sarà un’altra corsa italiana”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo il ritorno del 2019, quattro edizioni (quella del 2020 annullata per il Covid), si ferma nuovamente ildi. Laisolana non siquest’anno, è arrivata oggi l’ufficialità (era in programma in calendario dal 9 al 12 aprile). Ad annunciarlo è direttore delle corse ciclistiche RCS. Le sue parole a Bici.Pro: “Noi avevamo un accordo con loro per tre anni, poi è cambiato l’assetto regionale e cambiando i personaggi è cambiato anche l’interesse verso ildi. È saltato il nomedi, ma stiamo provvedendo a mettere in piediinregione”. Resta dunque lo spazio in calendario e la possibilità di cambiare località: “Non posso dire di quale ...

