Ciclismo | esordio stagionale alla Strade Bianche per Tadej Pogacar “Correremo per la vittoria”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Si inizia a far sul serio nel calendario del World Tour e arriva finalmente di vedere in gara: lo sloveno trova il debutto in Italia, in un’annata che vede il Bel Paese grande protagonista con il Giro appuntamento principale a maggio. Spazio per lui sabatoche ha vinto nel 2022 con una super fuga solitaria. Le sue parole: “Dopo aver visto come è partita forte la squadra, non vedo l’ora di ricominciare a correre anch’io. Sono stato paziente, adottato un approccio un po’ più lento quest’anno e inizio a correre un po’ più tardi. Sarà una stagione lunga, che includerà due Grandi Giri, quindi un territorio nuovo per me da questo punto di vista. Ma sono entusiasta della prospettiva, è qualcosa di nuovo”. E aggiunge: “Per prima cosa c’è la...