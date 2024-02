Cibo trasportato in borsoni e poi venduto in strada | a Termini “mini-market” da incubo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 febbraio 2024- Continua l’opera di contrasto al degrado urbano svolta dalla Polizia Locale di Roma Capitale nelle aree dell’ Esquilino e della Stazione. Nei giorni scorsi gli agenti del NAD (Nucleo Ambiente e Decoro) sono riusciti, attraverso appostamenti , a risalire all’uomo che aveva disseminato rifiuti in via Principe Amedeo, in prossimità dei cassonetti Ama, molti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche come parti di computer e altri materiali di tipo speciale e pericoloso. Gli operanti , aiutati nella fase di indagine anche da un video-segnalazione dei cittadini, hanno rintracciato il responsabile , un uomo di 30 anni, sanzionato per violazione della normativa sul regolare conferimento di questo tipo di rifiuti. Sempre nelle aree circostanti alla stazionee piazza ...

Dei castori sono indaffarati a trasportare Cibo: il video è buffissimo: I castori sono noti per i loro denti aguzzi e resistenti e per la loro capacità di costruire dighe. Per questo sono particolarmente abili a trasportare oggetti con la bocca e le zampe anteriori. Propr ...video.corriere

Frisbee, vela, escursioni slow, Parchi Divertimento, tradizioni e buon Cibo: Pasqua per tutti in Romagna: Dallo sport in spiaggia agli eventi dedicati al Cibo di strada, dagli appuntamenti con la tradizione ... vestiti con tradizionali abiti, trasportano a spalla una scultura in cartapesta policroma del ...comunicati-stampa

L’avocado e l’impatto ambientale: Per esempio gli elefanti, in Kenya, vengono privati di acqua e Cibo! L’avocado necessita di molta acqua ... il WWF ha dischiarato che il trasporto di appena 1 Kg di avocado da Cile a Svizzera provoca ...casaegiardino