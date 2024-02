Christine Lagarde rivendica la linea dura della Bce | «L’inflazione sta rallentando Il taglio dei tassi? Agiremo in base ai dati»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Da Strasburgo – Dopo un 2023 segnato da una «crescita stagnante», il 2024 offre «sempre più segnali di un’inversione di tendenza». È con queste parole di ottimismo chesi presenta al dibattito annuale al Parlamento europeo, l’ultimo di questa legislatura. I temi affrontati dalla presidenteBanca centrale europea nel suo discorso sono diversi: i programmi di acquisto di attività (Ppe), le misure finanziarie per affrontare i rischi del cambiamento climatico, lo scenario di incertezza globale e la necessità di un’Unione Europea più integrata. Ma le parole più attese riguardano la lotta ale i possibili tagli aidi interesse. «Il processo disinflazionistico in atto – ha dettorivolgendosi agli eurodeputati – dovrebbe continuare, il ...

Bce, Lagarde contestata da un eurodeputato leghista con un cappio: Roma, 26 feb. (askanews) - Contestazione con sventolamento di cappio, a beneficio di telecamere, per la presidente della Bce, Christine Lagarde, da parte dell'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca ...notizie.tiscali

Banche centrali, per l’Fmi il tempismo è cruciale. Lagarde: salari al centro: Per il Fondo monetario internazionale il tempismo è tutto: assolutamente vietato tagliare i tassi d’interesse troppo presto, ma occhio a non aspettare eccessivamente. È questo il messaggio inviato all ...focusrisparmio

BCE, Lagarde: "Obiettivo primario stabilità prezzi, manterremo approccio basato sui dati": Lo ribadisce la presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo intervento al dibattito alla plenaria del Parlamento europeo sul bilancio annuale dell'istituzione sottolineando che "l'obiettivo ...teleborsa