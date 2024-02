Chiusura sportelli bancari | allarme in Italia

(Di lunedì 26 febbraio 2024): è una tendenza preoccupante che sta portando a un aumento dei comuni privi di succursali e a una vera e propria assenzaa nelle regioni in: attualmente, sono più di 6 milioni i cittadini che invivono in comuni dove possono utilizzare solo uno sportelloo, mettendoli L'articolo proviene da Tenacemente.

Cisl, non chiudere sportelli delle banche nei piccoli comuni: "Nei piccoli comuni continuano a chiudere gli sportelli bancari, e i territori sprovvisti di servizi finanziari si spopolano più facilmente: bisogna agire per invertire questa tendenza". Lo dice ...ansa

Aziende in crisi, da oggi riapre lo sportello dalla Regione per sostenere la produzione in Piemonte: Oggi lunedì 26 febbraio riaprirà lo sportello del bando “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di Chiusura L.R. 34/04 - Fondo Sviluppo ...valsesianotizie

Banche, la Cisl: non chiudere gli sportelli nei piccoli comuni: PALERMO – “Nei piccoli comuni continuano a chiudere gli sportelli bancari, e i territori sprovvisti di servizi finanziari si spopolano più facilmente: bisogna agire per invertire questa tendenza”. Lo ...livesicilia