Chiesta condanna a 3 anni Putin se la prende con un altro dissidente

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La procura di Mosca ha chiesto unaa 3per Oleg Orlov, fondatore e leader del gruppo per i diritti umani «Memorial», chiuso dalla Corte suprema nel febbraio 2022 e insignito nello stesso anno del premio Nobel per la pace. Orlov è sotto processo per vilipendio delle forze armate: in un articolo pubblicato in Francia nel 2022, ildefiniva «fascista» il regime di Vladimire criticava la guerra in Ucraina. Orlov è stato sottoposto a un secondo processo farsa cui non ha voluto partecipare, rifiutando di rispondere alle domande e di chiamare testimoni e mostrando una copia de "Il Processo" di Franz Kafka che con la sua vicenda, ha detto, ha molto in comune. La vicenda giudiziaria di Orlov, cofondatore del Centro per i diritti umani Memorial, di cui è attualmente copresidente, e ...