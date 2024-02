Chiesa ortodossa tra canti e preghiere | Basta armi | abbiamo i cuori spezzati

(Di lunedì 26 febbraio 2024) A due anni dall’invasione russa in Ucraina la comunitàdi Modena si è riunita ieri per pregare in ricordo dei morti e perchè questo feroce conflitto finisca al più presto. La messa è stata celebrata da Padre Giorgio Arletti, in una sala nei pressi della chiesettadi Modena est , troppo piccola per celebrare un rito ieri molto partecipato., commozione,sacri. Non c’erano solo ucraini ma anche fedeli di altre nazionalità; rumeni, moldavi, georgiani, "perché il dolore della guerra è uguale per tutti – dice una ragazza rumena – una madre piange allo stesso modo per la perdita di un figlio sia che sia russa, sia che sia ucraina o di qualsiasi altra parte del mondo". "Io vengo dall’Ucraina occidentale, la situazione lì è migliore ma ho perso un nipote nella guerra", dice una signora con le ...

