Chiesa fatto a pezzi da La Stampa di Elkann | si butta a terra simulando una gomitata immaginaria

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 febbraio 2024)da Ladi(il giornale di casa Juventus): siuna. Ecco cosa scrive Paolo Brusorio: Non visto:. Alle prese con una stagione contromano, l’attaccante bianconero fa davvero poco per riportarsi sulla carreggiata giusta.rsi perplatealmente dopo l’ennesimo erroreun’gli fa davvero poco onore e se persino Giancarlo Marocchi, non un pericoloso sovversivo, lo bacchetta in tv significa allorache il limite è stato passato. E non da ieri, peraltro. La crisi dipreoccupa non poco ...