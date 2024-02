Chiede un massaggio nel centro benessere | poi colpisce la cassiera per rapinarla | è ricercato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano 26 febbraio 2024 – Tentata rapina ieri sera, verso le 22.40, nelmassaggi Angel in via Cenisio, zona Monumentale. Un uomo nordafricano, che non è stato ancora identificato, è arrivato al: prima ha chiesto une poi si è avvicinato intimando una donna del, di nazionalità cinese di 43 anni, di consegnare l'incasso. La vittima si è opposta e l’uomo l’ha strattonata per i capelli e l’ha colpita al volto. Subito dopo sono arrivati due clienti cinesi per difendere la donna. All’arrivo dei due uomini, l'aggressore si è dato alla fuga. La polizia di Stato sta cercando il rapinatore.