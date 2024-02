Chiara Ferragni si consola con lui | “Ho bisogno del suo amore per riprendermi” | la dolce dedica

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non c’è pace per. Dopo l’esplosione del pandoro-gate, dove l’imprenditrice digitale è finita nella bufera per le attività delle aziende da lei gestite, ora nel mirino c’è la sua vita privata e la presunta crisi che sta vivendo con suo marito Fedez. Esiliatasi nel suo mega attico a City Life, l’influencer è circondata da amici e parenti che le tengono la mano per affrontare il dramma che sta vivendo. Dopo la scomparsa dai radar (social) di Fabio D’Amato, manager dellaaccusato di essere a conoscenza di alcuni dettagli importanti del pandoro gate,ha ritrovato in Angelo Tropea un amico sincero, tanto da invitarlo a stare a casa sua mentre Fedez è già lontano. Leggi anche:e Fedez: primo incontro dopo l’addio e lite furibonda. Ecco ...

Carta docente, il bonus 500 euro anche ai precari: cos'è, cosa si può acquistare e come ottenerlo: A spiegare quali sono i beni che si aggiungono a questi è stata la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti in un'interrogazione parlamentare in risposta alla deputata di Italia Viva Maria ...ilmattino

Ferragni/Fedez sul presepe: lui con valigia, lei con il cartello “The end”: Fedez ha la valigia in mano, Chiara Ferragni regge il cartello 'The End', immancabile il cellulare, e un pandoro. La storia del loro matrimonio finito finisce sul presepe napoletano. Il maestro ...napoli.repubblica

Chiara Ferragni e Fedez, matrimonio in bilico. Serena Bortone fuori dal coro: «C’è invidia sociale»: Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez sta facendo discutere tutti i media. Dopo la crisi del pandoro gate, i guai sembrano non finire per la coppia d'oro di Milano che in pochissimo tempo si è visto ...leggo