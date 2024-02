Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla crisi con Fedez | “E’ un momento doloroso” Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sono giorni che non si fa altro che parlare dellatra; e se qualche giorno fa era statoad essere stato intercettato da Pomeriggio 5, questa volta l’inviato del programma condotto da Myrta Merlino è riuscito a intercettare l’imprenditrice digitale. L’inviato del programma pomeridiano di Canale 5 ha avvistatoa Palazzo Chigi mentre pranzava con le sorelle – Francesca e Valentina – e ad alcuni amici e non appena si è allontanata dal ristorante l’ha seguita e l’ha interpellata. Poche le parole della, ma concise: Non ho niente da dire, posso andare dalla psicologa in pace? È un. “È un...