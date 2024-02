Chiara Ferragni | intervista a Pomeriggio Cinque | Momento doloroso | lasciatemi andare dalla psicologa - VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez: boom per finta veglia di preghiera in difesa della coppia, aderiscono quasi 70mila persone: Un'ironica veglia di preghiera di 48 ore per salvare il matrimonio in crisi dei loro beniamini, Chiara Ferragni e Fedez. Un'idea scherzosa, una boutade nata su Facebook dall'utente Giggi ...leggo

Chiara Ferragni a ‘Pomeriggio Cinque’: “È un momento doloroso”: L’oroscopo di Chiara Ferragni Sempre oggi, Chiara Ferragni, dopo il racconto fotografico della domenica con le sorelle, ha pubblicizzato le ultime novità e offerte sulle sue collezioni e ha pubblicato ...repubblica

Chiara Ferragni e Fedez, lei va dallo psicologo dopo la separazione: «È un momento doloroso»: Chiara Ferragni e Fedez, la situazione dopo la separazione è molto delicata ed è lei stessa ad ammetterlo. «È un momento doloroso». Commenta così Chiara Ferragni, raggiunta oggi da Michel Dessì, ...leggo