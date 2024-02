Chiara Ferragni e l’intervista dopo la separazione da Fedez | omissioni e non detti | cosa non torna

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sul Corriere della Sera la prima intervista rilasciata daa due mesi dal momento in cui, a metà dicembre scorso, è scoppiato lo scandalo pandoro Balocco. Diverse ledell’influencer, passaggi sui quali sorvolerebbe rimarcando la sua versione della storia: l’errore di comunicazione commesso in buona fede.

Fedez e Chiara Ferragni si sono incontrati prima del weekend. I Ferragnez si sono separati da qualche settimana e avrebbero già messo in modo gli ... (blogtivvu)

L’oroscopo del 27 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro: L’opinione pubblica italiana è davvero strana. Tutti col telecomando in mano pronti a sprofondare in poltrona alla ricerca di nuovi dettagli sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez mentre fuori ...blitzquotidiano

Tomaso Trussardi, chi è: età, il matrimonio (finito) con Michelle Hunziker, la moda, i gossip e lo scontro con Chiara Ferragni: Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi "non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6… Leggi ...informazione

Chiara Ferragni e Fedez, la presunta crisi arriva tra i pastori di San Gregorio Armeno: Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." L’artigiano Marco Ferrigno ha raffigurato Chiara Ferragni e Fedez con una statuina esposta nella bottega ...2anews