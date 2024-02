“Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero incontrati nella nuova casa a Milano ma non per fare pace” | una nuova indiscrezione di Dagospia e le tante domande sulla fine? della storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un noto attore dell’età dell’oro di Hollywood, quanto tempo, diceva che la cosa che conta davvero non è quello che dicono, ma quello che sussurrano su di te. E di bisbigli a proposito di un amore forse finito, in queste ore, se ne possono intercettare tanti., l’addio mediaticamente più ecladegli ultimi anni. C’è chi si lamenta: “Com’è possibile che i giornali, i siti e finanche i Tg diano notizie sui Ferragnez con tutti i problemi che abb…“. E verrebbe da rispondere che l’offerta, almeno per quanto riguarda questo sito di cui abbiamo contezza, è completa: si può leggere e approfondire tutto quello che accade nel mondo, basta costruirsi una propria agenda. E c’è di più: il segreto del cane di Pulci(quelli di Pulci, i segreti, sono di più ...