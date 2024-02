Chiara Ferragni e Fedez | la presunta crisi arriva tra i pastori di San Gregorio Armeno

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’artigiano Marco Ferrigno ha raffiguratocon una statuina esposta nella bottega in via Sanraffigurati di schiena, in procinto di allontanarsi: così l’artigiano Marco Ferrigno, storico esponente dell’arte presepiale di Napoli, raffigura ladella coppia. La statuina, esposta nella bottega di Ferrigno in via