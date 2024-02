Chiara Ferragni e Fedez | dopo la crisi la vita continua sui social

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) –, laprosegue (su Instagram)la. L’imprenditrice e il rapper,le news sulla separazione, procedono ognuno per la propria stradainterrompe il silenzio iniziato qualche giorno fa, in coincidenza con i boatos sulla suamatrimoniale, per pubblicizzare la nuova puntata del suo podcast ‘Muschio Selvaggio’, dove intervista il gran maestro della massoneria Giuliano Di Bernardo. Un’intervista che spazia tra i segreti d’Italia e le prerogative della massoneria internazionale ma non manca di regalare qualche momento di grande ilarità al rapper quando, alla domanda di‘Ma essere un gran maestro aiuta a scopa.. di più?’, Di ...