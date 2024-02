Chiara Ferragni da Fazio | parla l’avvocato dei vip | “Ecco quali rischi corre”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 febbraio 2024)sarà ospite di Fabio, domenica prossima, a Che Tempo Che Fa. Il Codacons pronto a intervenire: cosaa.– ilcorrieredellacitta.comsi racconta. L’ha fatto prima sui social e poi sul Corriere della Sera, l’imprenditrice digitale sta vivendo il momento più difficile della propria carriera dopo lo scoppio del Balocco gate. Una spada di Damocle con cui deve fare i conti: un errore di comunicazione – come lo chiama lei – che per la Procura di Milano è truffa aggravata. Reato da dimostrare, ma tanto basta per iscriverla al registro degli indagati. Eugenio Fusco, Procuratore di riferimento, indaga e aspetta riscontri dopo aver risolto la questione legata alla competenza con il Tribunale di Cuneo. Sotto ...