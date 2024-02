Chi era Topsy | l’elefantessa folgorata davanti a 1500 spettatori a Coney Island

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La storia delè una triste narrazione che evidenzia gli aspetti controversi e crudeli del passato riguardanti il trattamento degli animali nei circhi e negli spettacoli itineranti., un’elefantessa asiatica, è diventata tristemente famosa per il suo tragico destino. Originaria dell’Asia, fu portata negli Stati Uniti per essere esibita in vari spettacoli circensi e parchi di divertimento. Nel 1903,fu coinvolta in un incidente mortale al Luna Park di, New York. Dopo diversi anni di servizio in varie attrazioni,aveva assunto un comportamento aggressivo, presumibilmente dovuto alle condizioni terribili in cui era costretta a vivere e lavorare. L’incidente fatale che segnò la fine della sua vita avvenne quando uccise un ...