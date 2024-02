Chi è Vicky Piria | nuovo volto Sky per la F1

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È tempo di cambiamenti in casa Sky e si tratta di una scelta che ha generato un certo clamore sui social. Nuova squadra per seguire la Formula 1 2024, con Davide Valsecchi che saluta del tutto l’azienda. Andare a intaccare questo equilibrio ha scatenato una miriade di commenti, in attesa di vedere come si comporterà ilduo. Da una parte il giornalista veterano di Sky Davide Camicioli, dall’altra invece, che sale a bordo e si appresta a iniziare una nuova avventura. Destinata di certo a divenire uncelebre per il pubblico sportivo. Lei che è tutto tranne che una novellina delle corse. La squadra Formula 1 La notizia era nell’aria e alla fine è giunta la conferma: cancellato il duo composto da Davide Valsecchi e Federica Misolin. Quest’ultima fa ancora parte della rete ma non condurrà più gli ...