Chi è Rosy Chin? Età | peso | vita privata e Instagram

Rosy Chin è una delle prime concorrenti “sconosciute” proposte dal Grande Fratello in questa edizione in cui Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini ... (caffeinamagazine)

Nuova polemica per Rosy Chin, la chef del Grande Fratello che in questi giorni è finita al centro delle critiche per l’imitazione di Simona Tagli, l’ultima ... (caffeinamagazine)