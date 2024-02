Chi è Pasquale Romano | il dottore di Affari Tuoi | lavora in tv da molti anni

(Di lunedì 26 febbraio 2024), ex professore di Filosofia e giornalista, oggi autore televisivo è nato il 15 marzo del 1966 a Ottaviano, in provincia di Napoli ed è il temutissimodei concorrenti di, programma su Rai1, nonché autore del programma. È infatti colui che si nasconde dietro le telefonate con il conduttore Amadeus, proponendo scambi e offerte ai giocatori.è sposato con Greta Lomaglio dal 2013, e ha due figli. Inoltre è il fratello di Pucci, ex moglie di Alberto Castagna.ha una lunga carriera alle sue spalle nella tv. Infatti, dopo essersi laureato in Filosofia, ha collaborato nella rubrica del Tg2 Gulliver, e nel 1993 è passato poi a Finivest, dove è stato autore di programmi come Sarà vero?, Complotto di ...

Pasquale e Annamaria contro il papà assassino della mamma: «Esce dal carcere e vuole cremarla per tenerla con sé»: Pasquale Guadagno e sua sorella Annamaria da 14 anni sono immersi in una battaglia legale e emotiva per cercare di far fronte alla tragedia familiare che ha segnato la loro vita. La loro ...leggo

Le stazioni per la Quaresima a Roma, Santa Maria in Domnica alla Navicella: Advertisement Su chi ha costruito la chiesa auttuale invece non ha dubbi ... Il tesoro più grande della chiesa di Santa Maria in Domnica è sicuramente il mosaico absidale di Papa Pasquale. Lasciamo ...acistampa

Colomba tradizionale, al cioccolato o salata: a Bari il concorso nazionale. Otto pugliesi in gara. Ecco chi sono: A definire i migliori lievitati della tradizione Pasquale, assegnando una valutazione unanime per ognuna delle oltre 300 colombe assaggiate, è stata la commissione tecnica composta da professionisti ...quotidianodipuglia