Chi è Paolo Masella? Età | vita privata e Instagram

Il giornalista Paolo De Chiara presenta ‘Una vita contro la camorra’ a Campomarino: È anche un atto di speranza e di fiducia in chi, come il testimone, non si è arreso e ha lottato per la verità e la giustizia. “Nel cuore del Paese delle mafie, emerge la storia di un vero testimone ...primonumero

Il vangelo secondo don Paolo, il parroco ribelle. Dalla predica alla protesta contro il massacro a Gaza: Per esempio domenica scorsa ha raccontato di aver ricevuto un messaggio in diretta dalla Palestina dall'amico prete, padre Nandino Capovilla.giornalelavoce

Paolo FEDERICO: DARE SOSTEGNO AGLI OPERATORI DELLA CULTURA CON LEGGE SPECIALE: Elezioni L'Aquila - 26/02/2024 12:10 - “Tra le priorità del mio programma elettorale, grande attenzione è rivolta all’ambito culturale. Occorre portare a completamento la Legge ...abruzzo24ore.tv