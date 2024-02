“Che figura di m***” Grande Fratello | deridono Garibaldi | ma Alessio e Varrese prendono una cantonata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ieri sera i concorrenti delsi sono divertiti grazie a una serie di giochi organizzati che li hanno visti alla prova con la lingua italiana. A condurre due protagoniste del reality show condotto da Alfonso Signorini, Anita e Beatrice. Da quando Giuseppeè rientrato in casa dal secondo malore avuto a causa di un forte stress, gli inquilini sembrano aver ritrovato la gioia della condivisione e del divertimento. Sembrano ormai lontani i momenti difficili vissuti in casa a causa delle continue liti tra Beatrice Luzzi e il resto del gruppo. Dopo la brutta aggressione verbale avvenuta nella ormai famosa gita fuori porta e l’intervento in diretta di Alfonso Signorini, sembra che gli animi degli inquilini delsiano tornati sereni. Leggi anche: “Ma non è ...