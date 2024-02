ChatGPT-4 ha superato un test di Turing ma è poco “amichevole”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sarà considerata una notizia straordinaria o terrificante a seconda delle sensibilità, ma-4 haundi, dimostrando alcune capacità pressoché indistinguibili da quelle delle controparti umane. Un gruppo di ricerca guidato da Matthew Jackson, professore di Economia presso la Stanford School of Humanities and Sciences negli Stati Uniti, ha condotto un’analisi approfondita delle caratteristiche e del comportamento dell’intelligenza artificiale, applicando metodologie proprie della psicologia e dell’economia comportamentale. Lo studio – Questo studio ha prodotto risultati sorprendenti, dettagliati in un articolo pubblicato sulla rivista Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences). “Con l’aumentare dell’uso dei bot in coni decisionali, ...